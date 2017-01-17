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محمد بن زايد يستقبل رؤساء دول على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض عدداً من رؤساء الدول المشاركين في القمة العالمية لطاقة المستقبل، وذلك على هامش الفعاليات التي تقام ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة.

فقد استقبل سموه كلا من هوراسيو كارتيس رئيس جمهورية الباراغواي وداني فور رئيس جمهورية سيشيل ولويس غييرمو سوليس رئيس جمهورية كوستاريكا وبوشبا كمال دهال رئيس وزراء جمهورية نيبال الديموقراطية، حيث بحث سموه معهم كلا على حدة علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وجرى خلال اللقاءات استعراض عدد من القضايا والمحاور التي تهم القمة العالمية لطاقة المستقبل والمشاريع والمبادرات التي تسعى إلى تنفيذها الحكومات والمؤسسات والشركات العالمية للوصول إلى نتائج إيجابية تحقق بدائل مناسبة ونظيفة للطاقة المتجددة.

حضر اللقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

 

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