محمد بن راشد يؤكد تطوير العلاقات مع نيبال

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي، مساء أمس، بوشباكمال دهال، رئيس وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

ورحب سموه بالضيف، متمنياً لزيارته إلى الدولة النجاح وتطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، خاصة في المجالات الثقافية والسياحية والاستثمارية التي تعود بالنفع والخير على الطرفين.

ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء تجاذبه الحديث مع بوشباكمال دهال، بدور الجالية النيبالية العاملة في مشروعات التطوير القائمة في أنحاء الإمارات، وإسهامها الإيجابي في مسيرة البناء، واعتبرها سموه محل تقدير واهتمام لدى أوساط القطاعين العام والخاص في الدولة.

وإلى ذلك، أشاد رئيس وزراء نيبال بالنهضة العامرة التي طالت جميع مناحي الحياة في الإمارات، لا سيما البنية التحتية المتكاملة التي وصفها بأنها مثال يحتذى، وقصة نجاح باهرة سطرتها الإمارات بسواعد وعقول أبنائها، وبمساعدة الجاليات التي تعمل في شتى القطاعات من مختلف جنسيات العالم، مشيراً في هذا السياق إلى الجالية النيبالية التي يصل تعدادها إلى نحو 200 ألف نسمة يعملون في مختلف قطاعات البناء والتطوير.

وأعرب عن تقديره وحكومة بلاده للمعاملة الإنسانية الطيبة التي يحظى بها أبناء الجالية النيبالية، وباقي الجاليات التي تعيش وتعمل في الإمارات بكل أمان واستقرار واحترام.

شكر وتقدير

وقدّم رئيس الوزراء النيبالي الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المواقف الإنسانية النبيلة التي أبدتها دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً ومؤسسات خيرية حيال الشعب النيبالي، خلال تعرض بلاده لزلازل مدمرة في الفترة الماضية، والمساعدات الإنسانية المتنوعة التي قدمتها الإمارات إلى النيباليين المتضررين من الكارثة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي.

وسعيد حمدان النقبي، سفير فوق العادة ومفوض لدولة الإمارات لدى جمهورية النيبال، وأعضاء الوفد المرافق للضيف الذي يشارك في أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي يضم وزيري الطاقة والخارجية وعدداً من المسؤولين.