محمد بن راشد ومحمد بن زايد: رؤية خليفة خارطة العمل الوطني للمرحلة المقبلة

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحاديث حول شؤون وقضايا الوطن والمواطنين، وملامح مسيرة العمل الوطني في المرحلة المقبلة التي تتخذ من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خارطة عمل.

وتستند إلى قاعدة عريضة من الإنجازات وتلاحم والتفاف وطني متين، وطموح تدعمه جهود ومبادرات نوعية لمؤسسات وطنية حيوية قادرة على الوفاء باستحقاقات المرحلة، دون المساس بهويتنا الوطنية أو التفريط بقيمنا الإنسانية الأصيلة، وسياسة خارجية فاعلة عززت من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة إقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس في قصر البحر بأبوظبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

عطاء

وأعرب سموهما عن فخرهما واعتزازهما بعطاء الأجيال الحالية من شباب الوطن الذين يواصلون مسيرة الخير والنماء التي رسخها الآباء والأجداد، لتصبح دولة الإمارات واحة للخير والتسامح والتعايش تحظى باحترام وتقدير العالم.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.