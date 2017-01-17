حسن شحاتة يقود أول تدريب لبتروجت غداً

كتب رامى ناجى

يقود حسن شحاتة، المدير الفنى الجديد لبتروجت، أول تدريب للفريق غداً الأربعاء، بعد توليه القيادة الفنية للفريق البترولى بشكل رسمى عقب الجلسة التى جمعته بمسئولى النادى والتى امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونجح مسئولو نادى بتروجت في التعاقد مع المعلم لمدة عام ونصف لقيادة الفريق، خلفاً لطلعت يوسف الذى تولى إدارة أهلى طرابلس الليبى وكان نادى طلائع الجيش كان آخر محطة تدريبية لحسن شحاتة بالدورى المصرى، قبل أن ينفصل عنه قبل انطلاق الموسم الحالى دون أن يخوض أية مباريات رسمية.

ومن المقرر أن يحضر حسن شحاتة، ودية فريق بتروجت أمام العبور والمقرر لها اليوم الثلاثاء، لمشاهدة الفريق البترولى تمهيداً لبدء تجربته الجديدة مع النادى البترولى.