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موعد مباراة مصر ومالى والقنوات الناقلة

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موعد مباراة مصر ومالى والقنوات الناقلة موعد مباراة مصر ومالى والقنوات الناقلة

>كتب رامى ناجى

يخوض الوطنى أولى مبارياته أمام نظيره المالى اليوم فى تمام التاسعة مساء على قناة بي ان ماكس 1 ، فى مستهل مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية وتضم مجموعة منتخبات غانا ومالى وأوغندا.

وسقطت أمطار غزيرة على ملعب تدريب المنتخب الوطنى بمدينة بورت جنتل التى تستضيف الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية بالجابون، أمس الاثنين، حيث يستعد المنتخب لخوض مرانه الأخير استعدادا لأولى مواجهاته اليوم أمام نظيره المالى فى الدور الأول لأمم أفريقيا.

وعقد أمس الاجتماع الفنى لمباراة المنتخب الوطنى ونظيره المالى، بحضور المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى والدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق، وإيناس مظهر المنسق الإعلام وعبد الله سيد مسئول المهمات من الجانب المصرى.

تناول الاجتماع جميع التفاصيل الخاصة بمباراة اليوم من الناحية الفنية والتحكيمية والطبية والإعلامية والتسويقية والأمنية، حيث طلب منسق المباراة ومنسق المجموعة الرابعة بإتباع لوائح وقوانين الاتحاد الأفريقى والالتزام باللعب النظيف بما للفريقين من خبرة فى المشاركات الأفريقية وحتى تخرج المباراة بشكل مشرف.


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مصر 365

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