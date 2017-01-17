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الإنتاج الحربى يحسم مصير بابا أركو بعد العودة من العين السخنة

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الإنتاج الحربى يحسم مصير بابا أركو بعد العودة من العين السخنة الإنتاج الحربى يحسم مصير بابا أركو بعد العودة من العين السخنة

>كتبت لبنى عبد الله

أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه ينتظر العودة من العين السخنة لحسم مصير الغانى بابا أركو مهاجم الفريق المنقطع عن التدريبات منذ فترة طويلة.

 

وقال مهدى لـ"اليوم السابع": "عقب عودة الفريق من العين السخنة سوف نحسم مصير بابا أركو بالجلوس مع وكيله أعماله تمهيداً للوصول لحل ينهى هذه الازمة"، ويقيم الفريق العسكرى معسكراً مغلقاً فى العين السخنة استعدادًا لعودة الدوري الممتاز، بعد توقفه لمشاركة منتخب في بطولة أمم إفريقيا بالجابون.

 

وكان مهدى قد طلب من بابا أركو إرسال فاكس رسمى يفيد برغبته بفسخ عقده بالتراضى مع الإنتاج لوجود ظروف تمنعه من العودة للقاهرة، حتى يتم إرساله لاتحاد الكرة لرفع اسمه من قائمة الفريق للاستفادة من مكانه بالتعاقد مع لاعب آخر، خاصة وأن أركو أحد اللاعبين الأفارقة ويحتاج الفريق لتدعيم صفوفه بلاعبين سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية للظهور بمظهر جيد.

 

 

كان شوقى غريب المدير الفنى للإنتاج الحربى قد قام بإيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق بعد انقطاعه عن تدريبات الفريق دون سابق إنذار.


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