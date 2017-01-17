انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يناير 2017

يشهد سوق الذهب اليوم السابع عشر من العام الجديد 2017 حالة ارتفاع بسيط في تعاملات اليوم بالأسواق المصرية ، بسعر الذهب ، وقد قال بعض الخبراء ان حالة الاستقرار هذه هي للحالة التي يشهدها الاقتصاد المصري ، وارتفاع لأسعار الدولار ، حيث عند أرتفاع سعر الدولار ينخفض سعر الذهب ، وهذه الفترة من ارتفاع وانخفاض مستمر علي مدار اليوم والسبب اسعار الدولار ، حيث تتغير أسعار الذهب فى مصر وفي الفترة الحالية و تشهد أسعار الذهب تأثير علي مستوي العالم ، وهذا اضطراب عالمي يؤدى إلى تغير أسعار الذهب فى مصر زيادة و نقصانا بنسبة كبيرة تابع معا.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء :
- سعر عيار 24 727
- سعر عيار 22 666
- سعر عيار 21 636
- سعر عيار 18 545
- سعر عيار 14 424
- سعر عيار 12 363
- سعر الاوقية 22,605
- سعر الجنيه الذهب 5,088
- سعر الكيلو 725,857