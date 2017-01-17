انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يناير 2017

سمر العشري

يشهد سوق الذهب اليوم السابع عشر من العام الجديد 2017 حالة ارتفاع بسيط في تعاملات اليوم بالأسواق المصرية ، بسعر الذهب ، وقد قال بعض الخبراء ان حالة الاستقرار هذه هي للحالة التي يشهدها الاقتصاد المصري ، وارتفاع لأسعار الدولار ، حيث عند أرتفاع سعر الدولار ينخفض سعر الذهب ، وهذه الفترة من ارتفاع وانخفاض مستمر علي مدار اليوم والسبب اسعار الدولار ، حيث تتغير أسعار الذهب فى مصر وفي الفترة الحالية و تشهد أسعار الذهب تأثير علي مستوي العالم ، وهذا اضطراب عالمي يؤدى إلى تغير أسعار الذهب فى مصر زيادة و نقصانا بنسبة كبيرة تابع معا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء :

سعر عيار 24 727

سعر عيار 22 666

سعر عيار 21 636

سعر عيار 18 545

سعر عيار 14 424

سعر عيار 12 363

سعر الاوقية 22,605

سعر الجنيه الذهب 5,088

سعر الكيلو 725,857

شبكةعيونالإخبارية

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