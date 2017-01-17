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انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يناير 2017

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انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يناير 2017 انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يناير 2017

يشهد سوق الذهب اليوم السابع عشر من العام الجديد 2017 حالة ارتفاع بسيط في تعاملات اليوم بالأسواق المصرية ، بسعر الذهب ، وقد قال بعض الخبراء ان حالة الاستقرار هذه هي للحالة التي يشهدها الاقتصاد المصري ، وارتفاع لأسعار الدولار ، حيث عند أرتفاع ينخفض ، وهذه الفترة من ارتفاع وانخفاض مستمر علي مدار اليوم والسبب الدولار ، حيث تتغير الذهب فى وفي الفترة الحالية و تشهد أسعار الذهب تأثير علي مستوي العالم ، وهذا اضطراب عالمي يؤدى إلى تغير أسعار الذهب فى مصر زيادة و نقصانا بنسبة كبيرة تابع معا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء :

  • سعر عيار 24 727
  • سعر عيار 22 666
  • سعر عيار 21 636
  • سعر عيار 18 545
  • سعر عيار 14 424
  • سعر عيار 12 363
  • سعر الاوقية 22,605
  • سعر الجنيه الذهب 5,088
  • سعر الكيلو 725,857

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