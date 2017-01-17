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انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-1-2017

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انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-1-2017 انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-1-2017

الان يوجد انخفاض في جميع البنوك بعد ارتفاع أمس، وسننشر لكم الدولار في البنوك اليوم الاثنين ، وقد جاء سعر الشراء في بنك إيران للتنمية 18.92 وهذا اول ارتفاع منذ يومين وكانت الاسعار مستقرة جدا حتي صباح اليوم وجاء بعده مصرف أبو ظبي الإسلامي وقد سجل سعر الشراء ايضا 18.85 وقد جاء معه بنك فيصل الإسلامي المصري وقد سجل سعر الشراء 18.60 ويمنك متابعة الاسعار علي مدار اليوم أسفل المقال ، الان يرتفع في الصباح من بعض البنوك وأقترب من الـ19 جنية مصري ، وسنتابع معكم ألاسعار لتغير في بعض البنوك بأستمرار علي مدار اليوم الخميس في نهاية تعاملات الاسبوع الحالي وسنتعرف علي أعلي بنك للشراء من العملاء ، واقل بنك للبيع ، ويمكنك الشراء منه بأقل سعر في مصر .

حتي الان ونحن ننتظر تعاملات جديدة في البنوك ولا يوجد جديد واستمرار الاسعار مثل أمس ، ونتابع معكم بداية تعاملات اليوم الاثنين حتي الان داخل البنوك التعاملات ضعيفة جدا في الدولار في البنوك وهذا يؤدي الي رفع البنوك لسعر عن تعاملات اليوم بنك مصر إيران سعر الشراء، ليصل إلى 18.90جنيه ، اما البنك بنك مصر هو الأقل في سعر البيع ونتابع التحديثات في الجدول الاسفل.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

البنك الشراء البيع
بنك مصر إيران 18.90 18.99
البنك المصري الخليجي 18.85 18.95
البنك الأهلي الكويتي 18.83 18.87
مصرف أبوظبي 18.82 18.95
بنك تنمية الصادرات 18.80 18.85
المصرف المتحد 18.80 18.90
بنك التعمير والإسكان 18.80 18.95
بنك الإسكندرية 18.76 18.79
بنك البركة 18.75 18.95
بنك كريدي أجريكول 18.70 18.95
البنك الأهلي اليوناني 18.70 18.85
البنك المركزي 18.68 18.86
بنك الشركة المصرفية 18.65 18.90
بنك بلوم مصر 18.65 18.75
البنك العربي الأفريقي 18.65 18.80
البنك التجاري الدولي 18.65 18.75
بنك القاهرة 18.65 18.80
بنك قناة السويس 18.65 18.90
بنك عود 18.65 18.80
بنك مصر 18.50 18.60
البنك الأهلي المصري 18.50 18.60
بنك فيصل 18.45 18.60
بنك الائتمان الزراعى 18.10 18.25

سعر الدولار اليوم  الثلاثاء فى السوق السوداء :

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي يده عن سوق الصرف ليسجل أسعار الدولار اليوم في البنوك أسعار مختلفة حسب حجم المطلوب من البنك، أسعار الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 17/1/2017 بجميع المناطق السوق السوداء تسجل ارتفاع أسعار الدولار 19.50 والأسهم تشير إلى استمرار الارتفاع في الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

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