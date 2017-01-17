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غلق طريق الخارجة - أسيوط وإرسال قوات تدخل سريع عقب حادث كمين النقب الإرهابى

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غلق طريق الخارجة - أسيوط وإرسال قوات تدخل سريع عقب حادث كمين النقب الإرهابى غلق طريق الخارجة - أسيوط وإرسال قوات تدخل سريع عقب حادث كمين النقب الإرهابى

>أسيوط – هيثم البدرى

أغلقت قوات أمن أسيوط، منذ قليل، طريق الخارجة – أسيوط بالكامل، كما أرسلت تعزيزات أمنية وقوات التدخل السريع للمشاركة فى مطاردة بعض الإرهابيين بمنطقة كمين النقب بالوادى الجديد، ونشرت قواتها على الحدود بين المحافظتين لمنع تسلل أية عناصر إرهابية أو فرارها إلى داخل المحافظة، وذلك حسبما صرح مصدر أمنى مسئول.

 

وأشار المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن مديرية أمن أسيوط دفعت بسيارات الإسعاف إلى منطقة الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الشرطة بأسيوط، وأسيوط الجامعى، والتى رفعت درجة الاستعداد لاستقبال أى جرحى.

 

يأتى هذا عقب تعرض كمين النقب بطريق الخارجة - أسيوط لهجوم مسلح منذ قليل، وأسفر عن وقوع 8 شهداء وإصابة 2 من رجال الشرطة.

 

ويقع كمين النقب عند الكيلو 60 بطريق الخارجة – أسيوط، ويقوم بتأمينه قوات الشرطة والجيش مدعومين بمدرعات الشرطة ومجموعات قتالية.


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