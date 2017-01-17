ضبط 10 أشخاص بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش خلال حملة أمنية فى قنا

قنا – وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من شن حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية، بعدد من مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، أسفرت عن ضبط فى ضبط 10 قطع سلاح بدون ترخيص، تنوعت بين بنادق وخرطوش وفرد مسدس.

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا تلقى إخطاراً من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط 3 بندقية الى و3 خرطوش ، و3 فرد ومسدس ، 1 بندقية محلية خلال حملة أمنية بمختلف مراكز المحافظة، شملت نجع حمادى ، ابو تشت، قوص، نقادة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة أحكام قضائية.

كما تم ضبط 885 مخالفة مرورية ، وسائقين لتعاطيهم المواد المخدرة، جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم إخطار النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع.