حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنال منصبا كبيرا فى عملك

كتبت مى الشامى

برج الأسد على الصعيد المهني

يشار إلى تغيير كبير فى جبهة عملك، ربما تنال منصبا كبيرا وتستطيع تغيير وظائف مرؤوسيك، تحتاج إلى الاستفادة الكاملة من الفرص التى تأتى عبر طريقك.

برج الأسد على الصعيد العاطفي

أنت ذاهب للحصول على نصيحة قيمة من شريك حياتك اليوم، قد لا ترضيك، ولكن يمكنك أن تفعل كل ما بوسعك لتقضى معه اليوم.

برج الأسد على الصعيد الصحي

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائى وتناول السلطة يخلصك من الشغل الممل الذى يؤدى إلى اكتئاب.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

هذا اليوم هو مختلف كثيرا عن غيره، قد يأتى اتصال من شخص ربما يؤدى إلى تغييرات كبيرة فى حياتك، ومع ذلك ليست كل التغييرات جيدة بالنسبة لك.