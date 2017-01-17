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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 17/1/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انتظر مفاجأة سعيدة فى العمل

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 17/1/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انتظر مفاجأة سعيدة فى العمل حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 17/1/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انتظر مفاجأة سعيدة فى العمل

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يعتبر من أكثر الأبراج التى تتميز بطابع خاص صاحبة مزاج ولا يمكن ضمان سلوكها عدة ساعات، لكن لا يعنى ذلك أنها أبراج سيئة، ولا يمكن التعامل معها إنما نحتاج إلى معاملة خاصة وحسب.

 

برج الجوزاء على الصعيد المهني

هذا البرج سيشهد نقلة كبيرة جدا فى حياته على الصعيد العملى، فسيقترب كثيراً من حلم طالما حلم به فى أيامه السابقة، لذلك يجب أن يكون حذرا حتى يستطيع أن يحافظ على نجاحه، ويستكمل فى سلسلة العمل والمجهود دون توقف حتى يضمن الحفاظ على ما حققه.

 

على الصعيد العاطفي

بالنسبة للحياة العاطفية فيعتبر برج الجوزاء من أكثر الأبراج السعيدة فى الحب هذه الأيام، لذلك يجب أن يأخذ قرارا فى الارتباط الرسمى لأنها أيامه وأيام حظه فى الحب، أما بالنسبة للمرتبطين فسيتمتعون بمزاج وعاطفة مستقرة نوعاً ما.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي

بالنسبة للحياة الصحية فهذا البرج له حظ سعيد أيضا، فسيعافى من بعض الأمراض المزمنة التى لطالما أزعجته مثل الصداع وآلام القولون، لذلك يجب أن يكون حريصا على ذلك ويحافظ أكثر على حالته الصحية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

برج الجوزاء من أكثر الأبراج السعيدة فى الفترة المقبلة، ولكن لا يعنى ذلك أنه يكتفى بهذا القدر إنما يحاول أن يحافظ على نجاحه فى كل المجالات.


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مصر 365

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