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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتفتح أمامك آفاق جديدة وتكسب المال من هوايتك

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتفتح أمامك آفاق جديدة وتكسب المال من هوايتك حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتفتح أمامك آفاق جديدة وتكسب المال من هوايتك

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز أبناؤه بالمرونة الشديدة والقدرة الكبيرة على استيعاب الآخرين واحتضانهم، وفى الوقت نفسه يتمتعون بشخصية قوية.

 

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

أنت فى مزاج يميل للمغامرة اليوم، وتتمتع بقدرة كبيرة على الحفاظ على تركيزك فى العمل، فحاول التمسك بتركيزك والقيام بعملك فى الوقت المحدد له، وكسب المزيد من الوقت والمال.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى

ليست لديك قدرة فطرية على اتخاذ القرارات بسرعة، ولكن ستفعل ذلك هذه المرة مع شريك حياتك لذلك لا تتوقع أنك ستأخذ الخيار الصحيح بسهولة، وأفضل طريقة هى أن تتريث وتتروى قبل اتخاذ قرارك.

 

برج العذراء على الصعيد الصحي

تعانى اضطرابات شديدة فى المعدة، لذلك حاول أن تستهلك طعاما بأقل كمية من الزيتن، وأن تشرب الكثير من الماء، ولكن حالتك ستتحسن بحلول نهاية اليوم، والعلاج المناسب سيقودك إلى الشفاء العاجل.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

تتفتح أمامك آفاق جديدة، وموهبتك التى تعاملت معها لفترة طويلة كهواية قد تصبح شيئًا أكثر من ذلك، وستجد نفسك قادرًا على أن تفعل ما تحب وتكسب عيشك فى الوقت نفسه، وهى تطورات جديدة قد تغير طبيعة حياتك تمامًا.


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مصر 365

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