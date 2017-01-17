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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حظك المالى جيد للغاية وتتمكن من تحسين علاقتك العاطفية

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حظك المالى جيد للغاية وتتمكن من تحسين علاقتك العاطفية حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حظك المالى جيد للغاية وتتمكن من تحسين علاقتك العاطفية

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نقدم لمولود برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز مواليده بأنهم مسلمون وقادرون على الحكم بإنصاف على الأمور كما أنهم يحبون العلاقات الاجتماعية وقادرون على تحمل الضغوط التى تنجم عن هذه العلاقات.

 

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

من المحتمل أن ترث المال اليوم من مصدر غير متوقع ومن المرجح أن تحقق بعض استثماراتك نجاحًا كبيرًا فى الأسواق فحظك المالى جيد للغاية فحاول أن تكبح جماح اندفاعك.

 

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

اليوم مثالى لتنقية الأجواء بينك وبين شريك حياتك والانتهاء من جميع القضايا الكامنة فى علاقتك للعلن، وستساعد الصراحة كثيرًا فى تطهير علاقتك به وبث حياة جديدة فى علاقتك العاطفية.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

ستعثر اليوم على شخص يشجعك على الاهتمام بصحتك وحماسه سيساعدك على دفع نفسك إلى الأمام بحيث تكون صحتك ولياقتك البدنية فى الذروة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

التوتر يتصاعد مع مرور اليوم فلا تستسلم له، الفوز والخسارة لا يهم، أنت فعلت ما يهم حقًا وهو الاستمرار والبقاء واليوم هو الوقت المناسب لمحاولة معرفة السبب الجذرى فى توترك.


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مصر 365

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