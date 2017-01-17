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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. عودة إلى ممارسة التمارين الرياضية

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. عودة إلى ممارسة التمارين الرياضية حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. عودة إلى ممارسة التمارين الرياضية

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات، أهمها طيبة القلب والهدوء الداخلى وسرعة الانفعال، فضلاً عن روح الدعابة.

 

برج السرطان على الصعيد المهنى

من المتوقع زيادة دخلك فى الفترة المقبلة، ولن تضطر إلى اللجوء لفرصة عمل جديدة، وربما تعرض عليك فرصة سفر فى الأيام القليلة المقبلة، حاول أن تفكر جيدًا قبل اتخاذ القرار فيها.

 

على الصعيد العاطفى

أنت من الشخصيات التى تمتلك قلباً شديد الحساسية، ورغم ذلك إلا أن إهمالك للحبيب من الأشياء التى تهدد علاقتكما، حاول أن تتعامل مع الحبيب باستيعاب حتى تعبر هذه الفترة الصعبة.

 

برج السرطان على الصعيد الصحى

الوقت مناسب للقيام بعدد من التمارين الرياضية المكثفة، وربما تلجأ إلى رفع الأثقال فى الفترة المقبلة حتى تستعيد لياقتك البدنية التى فقدت قدرًا كبيرًا منها بسبب ابتعادك عن عاداتك الرياضية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن يقترب من تحقيق مكاسب مالية كبيرة فى الفترة المقبلة، بعد استقراره على عدد من المشروعات التى ستساعده على تعويض الخسائر الماضية.


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مصر 365

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