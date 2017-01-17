برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 17/1/2017.. تغيرات الطقس تؤثر بشكل سلبى على صحتك

عاشق لكل ما يتعلق بالفن، كبرياء وثقة لا يهزمان، وتعلقه الدائم بالعادات والتقاليد وحب الأسرة يجعل منه شخصًا محبًا للغير، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الجدى على الصعيد المهنى

ابتعد عن الأحاديث الساخرة اليوم، فربما تكون حالتك المزاجية الجيدة غير مناسبة لطبيعة يوم الآخرين، بالرغم من التوتر الذى يشهده المحيط المهنى إلا أنك تظل محتفظًا بهدوئك وريادتك.

برج الجدى على الصعيد العاطفى

قد يكون اليوم جيدًا على الصعيد المهنى، لكنه لن يكون على ما يرام على الصعيد العاطفى، وتزداد الخلافات بينك وبين شريك حياتك بسبب عدم تحملك للمسئوليات الملقاة عليك.

على الصعيد الصحى

تغير الطقس الدائم يزيد من أزماتك مع الرمد، وزيارة الطبيب أصبحت ضرورية الآن بعد ظهور عدد من الأعراض عليك مثل الصدع المستمر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يتعامل مع الآخرين بنوع من اللامبالاة ليحافظ على الحالة المزاجية التى وضع نفسه فى إطارها، كما يفضل مولود الجدى البقاء بين الروايات والأفلام.