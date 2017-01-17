حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم رائع للتخطيط المالى

كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج المائية، يتسم بسرعة البديهة والإخلاص ولكنه كثير النسيان ولا ينظر لمصلحته، إنه برج الحوت، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

يمكنك اكتشاف بعض الاخبار الجيدة كما كنت تنظم لها اليوم، فعليك الاهتمام بالتفاصيل، فهذا يوم رائع للتخطيط المثالى.

الحوت على الصعيد العاطفى:

هذا هو الوقت المناسب لتوحيد جميع العلاقات التى كنت تسعى إليها من الرومانسية والتى تشمل أسرتك الوقت مناسب لجمعها، فأنت بحاجة إلى تلك العلاقات الإنسانية التى تمثل دعم لك.

الحوت على الصعيد الصحى:

تشعر بالخمول منذ بداية اليوم فمستويات الطاقة لديك منخفضة، وقد تصبح مشكلة لديك فى نهاية النهار، فلقد حان الوقت إلى أخذ راحة من كل شىء لقضاء يوم من الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة:

كل ما تبذله من جهود فيما يتعلق بحياتك المهنية والشخصية تصل إلى ذروتها، وسوف تؤدى لنجاح كبير بالنسبة لك، بعد أن لاحظت جهود الإبداع من قبل رؤسائك وسوف تكسب حسنات بعض المؤيدين.