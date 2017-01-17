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حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تميل للخداع لإنجاز المهام

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تميل للخداع لإنجاز المهام حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تميل للخداع لإنجاز المهام

>كتبت أسماء زيدان

قوى وصلب، ولكنه متأجج العواطف ويمتاز بالوقار واللباقة، إنه أحد الأبراج المائية، ويقدم اليوم السابع لبرج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى:

لقد قمت بالعمل لوقت طويل ولكن اليوم تميل إلى اللجوء إلى الخداع لإنجاز المهام، ومع ذلك هذا خطر لا داعى للقيام به، فالناس سوف تعرف ما تحاول القيام به، وسوف تفقد ثقة من حولك بعد وثوقهم بك على مر السنين.

العقرب على الصعيد العاطفى:

تجرى اتصالات جديدة وصداقات، فتدخل فى دوامة الأنشطة الاجتماعية اليوم كما قد تتلقى اتصالاً من الشركاء المحتملين.

العقرب على الصعيد الصحى:

تحتاج لتفريغ طاقتك السلبية من خلال المشى أو الرياضة، لا تتجاهل ذلك أو تقلل من قدره، فى الفترة الحالية.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة:

اليوم تتضح لك أمورًا كنت تسعى لفهمها، ولهذا لا تقف وجهًا لوجه مع شخص له سلطة ونصيحة اليوم لك كن لبقًا واستمع إلى رأسك.


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مصر 365

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