حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 17/1/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تدع العمل يضغط عليك

كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ليوم الثلاثاء 17 يناير، حيث يتميز رجال هذا البرج بالطيبة والصدق.

برج القوس على الصعيد المهني:

ضغوط العمل تتزايد عليك وأنها تتخذك بعيدًا عن الواقع وبعيدًا عن الأنشطة التى تستمتع بها، سوف لا يكون لديك الكثير من الوقت للاسترخاء.



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برج القوس على الصعيد العاطفى

الحب حولك اليوم الهواء، والحب أيضًا فى عقلك، فعلا الحب موجود فى كل مكان. عليك أن تكون واعيًا بوجوده.

برج القوس على الصعيد الصحى:

من الضرورى بالنسبة لك أن تتوقف عن تناول الطعام بشكل عشوائى إذا كنت ترغب فى التخلص من مرض المعدة الذى يزعجك فى الأيام الماضية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

فى يوم مثالى لإظهار مواهبك. تستطيع العمل أكثر عدوانية أو أن تكون حزمًا أكثر بكثير من أسلوبك بشكل عام، وهذا سوف يفاجئ الناس من حولك.