أخبار عاجلة

«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير العمل بالحكومة الليبية: العائلات المهجّرة إلى مصر لا تتعدى 5200 عائلة

Google+ Print
وزير العمل بالحكومة الليبية: العائلات المهجّرة إلى مصر لا تتعدى 5200 عائلة وزير العمل بالحكومة الليبية: العائلات المهجّرة إلى مصر لا تتعدى 5200 عائلة

>طرابلس أ ش أ

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة ، مسعود أبوصوة "إن عدد العائلات الليبية المهجرة إلى لا يتعدى 5200 عائلة" حسب قوله.

 

وأوضح أبوصوة فى مداخلة اليومن على قناة 218 التلفزيونية الليبية، "أن الوزارة أحصت هذ العدد من المهجرين فى مصر بالتعاون مع سفارة ليبيا وقنصليتها فى مصر وكذلك مع نشطاء وجمعيات أهلية ومنظمات إنسانية" ، مشيرا إلى أن هناك عائلات رفضت القيد فى هذه الإحصائية وهى لا تتعدى 15 بالمائة من العدد المذكور.

 

وأضاف الوزير، أن الاحصائية تشمل العائلات التى دخلت إلى مصر، قبل ديسمبر 2014، مؤكدا أن العدد الأكبر هم من هجّروا عام 2011، ويليه من تم تهجيرهم من مناطق غرب ليبيا والجبل الغربى بعد حرب فجر ليبيا عام 2014.

 

واعتبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن ما يشاع عن هناك مليون أو مليون ونصف المليون ليبى مهجر فى الخارج هو كلام مبالغ فيه وغير صحيح، مضيفا أن هناك حوالى 650 عائلة ليبية مهجرة فى تونس تم تسجيلها فى قيود الوزراة .

 

وتابع "هناك عشرات العائلات المهجرة فى بلدان متفرقة فى دول عربية أخرى وبعض الدول الأوروبية والإفريقية، وقامت الوزارة بإبلاغ السفارات فى تلك الدول لدعوة المهجرين والنازحين بالتسجيل منذ شهر أبريل 2015 ولكن لم تصلنا أى أعداد أو قوائم.

 

وأكد بوصوة أن الوزارة تعمل جاهدة مع عدد من المؤسسات والمنظمات الأهلية من أجل عودة المهجرين الليبيين إلى وطنهم بمختلف توجهاتهم وآرائهم السياسية دون تمييز أو تصنيف.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط