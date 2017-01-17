وزير العمل بالحكومة الليبية: العائلات المهجّرة إلى مصر لا تتعدى 5200 عائلة

طرابلس أ ش أ

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة ، مسعود أبوصوة "إن عدد العائلات الليبية المهجرة إلى مصر لا يتعدى 5200 عائلة" حسب قوله.

وأوضح أبوصوة فى مداخلة اليومن على قناة 218 التلفزيونية الليبية، "أن الوزارة أحصت هذ العدد من المهجرين فى مصر بالتعاون مع سفارة ليبيا وقنصليتها فى مصر وكذلك مع نشطاء وجمعيات أهلية ومنظمات إنسانية" ، مشيرا إلى أن هناك عائلات رفضت القيد فى هذه الإحصائية وهى لا تتعدى 15 بالمائة من العدد المذكور.

وأضاف الوزير، أن الاحصائية تشمل العائلات التى دخلت إلى مصر، قبل ديسمبر 2014، مؤكدا أن العدد الأكبر هم من هجّروا عام 2011، ويليه من تم تهجيرهم من مناطق غرب ليبيا والجبل الغربى بعد حرب فجر ليبيا عام 2014.

واعتبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن ما يشاع عن هناك مليون أو مليون ونصف المليون ليبى مهجر فى الخارج هو كلام مبالغ فيه وغير صحيح، مضيفا أن هناك حوالى 650 عائلة ليبية مهجرة فى تونس تم تسجيلها فى قيود الوزراة .

وتابع "هناك عشرات العائلات المهجرة فى بلدان متفرقة فى دول عربية أخرى وبعض الدول الأوروبية والإفريقية، وقامت الوزارة بإبلاغ السفارات فى تلك الدول لدعوة المهجرين والنازحين بالتسجيل منذ شهر أبريل 2015 ولكن لم تصلنا أى أعداد أو قوائم.

وأكد بوصوة أن الوزارة تعمل جاهدة مع عدد من المؤسسات والمنظمات الأهلية من أجل عودة المهجرين الليبيين إلى وطنهم بمختلف توجهاتهم وآرائهم السياسية دون تمييز أو تصنيف.