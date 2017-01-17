رجل أعمال عراقى: توقيع برتوكول لزيادة التعاون التجارى بين مصر والعراق غدا

كتب مصطفى عنبر

قال طارق العطية، مهندس استشارى وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة الديوانية بالعراق، إن هناك أمورا كثيرة تم مناقشتها مع الجانب المصرى لما يعزز زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وأوضح العطية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم" السابع على هامش انعقاد أعمال مجلس الأعمال المصرى العراقى الذى انتهى منذ قليل بالقاهرة، أن العراق يستورد حاليا من مصر بحوالى ٣٥ مليون دولار سنويا، فى حين أن التبادل التجارى مع إيران ١٤ مليار دولار سنويا ومع تركيا حوالى ١٤ مليارا أيضا.

ولفت العطية إلى أن هناك مشاكل عدة تعوق عملية الاستيراد من مصر أهمها أن تكلفة الشحن من مصر للعراق حوالى 3 آلاف دولار للحاوية الواحدة فى حين أن تكلفة الاستيراد من الصين حوالى ألفان دولار للحاوية ومن إيران وتركيا ألف دولار فقط للحاوية، مطالبا مصر بحل هذه المشكلة لأن هذه التكلفة العالية تعدل بضرورة الحال فى أسعار البضائع المستوردة، مؤكدا أنه فى حال معالجة الحكومة المصرية لهذه المشكلة سيزداد حجم التبادل التجارى بين البلدين.

كما أشار العطية إلى مشكلة "الفيزا" والدخول الى مصر مستطردا:"نحن ننتظر بمطار القاهرة قرابة 3 مساهات حتى يتم السماح لنا بالدخول فى حين أن جنسيات أخرى تدخل المطار وتخرج بسهولة ودون تأخير.. وهذا لا يجوز بين الأشقاء خاصة وأن هذه الزيارات فى معظمها تكون بدعوى من المصريبن للعراقيين"

كما أشار إلى أن الاجتماع تطرق لإقامة المعارض المصرية فى بغداد مؤكدا أن هذا البند أخذ حيز كبير من النقاش فضلا عن مشاكل فرعية أخرى سيتم معالجتها فى الاجتماع القادم فى 16 سبتمبر من هذا العام ببغداد.

وأوضح أن الجانب المصرى أبدى تفهم كبير للعديد من النقاط المطروحة على الاجتماع الآن أن هناك بعض النقاط الأخرى تشكل نواحى أمنية يجب مراجعتها مع الحكومة المصرية لمعالجتها.

وكشف العطية عن توقيع بروتوكول غدا بين الجانبين المصرى والعراقى بخصوص زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، موضحا أن الجانب العراقى سلم مذكرة للجانب المصرى لدراسة المقترحات العراقية قبل التوقيع.