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عمرو بركات يغادر معسكر دجلة للتوقيع للأهلى

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عمرو بركات يغادر معسكر دجلة للتوقيع للأهلى عمرو بركات يغادر معسكر دجلة للتوقيع للأهلى

 غادر عمرو بركات صانع ألعاب ليري البلجيكى معسكر نادى وادي دجله، للتوقيع للأهلي بعد اتفاق محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء مع ماجد سامى رئيس ليرس علي الحصول علي خدمات اللاعب بداية من شهر يناير الجارى .

 

وانتقل اللاعب لصفوف ليرس البلجيكي الموسم الماضى لمده 4 سنوات قادما من صفوف المقاصة إلا أن اللاعب كان سيرتدى قميص وادى دجله فى الدور الثاني خاصة وأن ماجد سامى هو رئيس ناديى ليرس ووادى دجلة.

 

ودخل الأهلى فى مفاوضات جادة مع اللاعب وناديه خلال الايام الماضية لتكلل المفاوضات بنجاح في النهاية ويصبح بركات أول صفقات الأهلى فى الميركاتو الشتوى الحالى.

 

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