ننشر كواليس جلسة حسن شحاتة مع مسئولى بتروجت

كتب رامى ناجى

أعلن نادى بتروجت، عن التعاقد بشكل رسمى، مع حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب الوطنى السابق، لتولى قيادة الفريق البترولى فى الدورى الثانى من مسابقة الدورى الممتاز، خلفاً لطلعت يوسف الذى تولى إدارة أهلى طرابلس الليبى.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي بتروجت، أن حسن شحاتة عقد جلسة خاصة مساء اليوم مع مسئولى النادى البترولى فى أحد المولات الشهيرة بالقاهرة، من أجل وضع الرتوش النهائية لتولى المعلم قيادة الفريق، مشيراً إلى أن الجلسة استغرقت 30 دقيقة وتم الاتفاق على كافة بنود التعاقد حيث وافق المعلم علي قيادة الفريق لمدة موسم ونصف.

يذكر أن نادى طلائع الجيش كان آخر محطة تدريبية لحسن شحاتة بالدورى المصرى، قبل أن ينفصل عنه قبل انطلاق الموسم الحالى دون أن يخوض أية مباريات رسمية.