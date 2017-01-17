ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17 يناير 2016

سمر العشري

استمرار ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ، وعلي العلم ان السعودية كانت تعاني من هبوط في الاقتصاد وذالك كان في شهر أكتوبر 2016 ، إلا أن السعودية تشهد استقرار قوي في الاقتصاد وارتفاع مع بداية العام الجديد ، وهذا بعد أعلان العام المالي الجديد للسعودية ، وتم استقرار الاقتصاد السعودي .

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

بنك الإسكندرية 5.03 5.04

البنك الأهلي الكويتي 5.03 5.04

البنك المصري الخليجي 5.02 5.06

المصرف المتحد 5.00 5.05

مصرف أبوظبي 5.00 5.05

بنك كريدي أجريكول 4.99 5.05

البنك التجاري الدولي 4.99 5.03

البنك العربي الأفريقي 4.98 5.04

البنك المركزي 4.98 5.03

بنك الشركة المصرفية 4.97 5.03

بنك بلوم مصر 4.97 5.00

بنك عود 4.97 5.01

بنك مصر 4.96 4.98

البنك الأهلي المصري 4.96 4.99

بنك قناة السويس 4.96 5.05

بنك القاهرة 4.95 5.04

بنك فيصل 4.92 4.99

البنك الأهلي اليوناني 4.92 5.01

بنك مصر إيران 4.91 5.06

بنك البركة 4.85 5.09

بنك الائتمان الزراعى 4.79 4.86

بنك التعمير والإسكان 4.20 5.14

شبكةعيونالإخبارية

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