عميد "أداب المنيا" يحيل ابنة رئيس قسم بالكلية للتحقيق بسبب الغش

المنيا- حسن عبد الغفار

أحال الدكتور أحمد فاروق الجهمى عميد كلية الآداب بجامعة المنيا، ابنة رئيس قسم بنفس الكلية للتحقيق، بعد ضبطها متلبسة اليوم بالغش فى امتحان الصف الرابع.

كانت الدكتورة حنان هارون المدرس المساعد بقسم الإعلام، ضبطت الطالبة سارة "م" بالصف الرابع بقسم الجغرافيا، أثناء قيامها بالغش فى مادة الأمريكتين وأستراليا، وذلك عبر سماعة الهاتف حيث قامت بتحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات.

يذكر أن الطالبة هى ابنة رئيس قسم بالكلية، وحصلت على درجات مرتفعة على دفعتها فى الأعوام الثلاثة الماضية.