مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل لجنة امتحانات الثانوية الصناعية بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

اندلعت اليوم الإثنين مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل لجنة امتحانات مدرسة دمياط الثانوية الصناعية التابعة لادارة دمياط الجديدة التعليمية وقام طالب بالاعتداء على زميله بسلاح أبيض وإصابته فى وجهه.

وتلقت غرفة عمليات التربية والتعليم إخطارا من إدارة دمياط الجديدة التعليمية بقيام الطالب جمال . ف.ا بالصف الثانى قسم ميكانيكا بالاشتباك مع زميله أشرف . م . مما أسفر عن إصابته بجرح قطعى فى وجهه وتم نقل الطالب للمستشفى وإستلزم علاجه ب13 غرزة بخده.

وقام الطالب بالاتصال بأسرته التى تجمعت وحاولت اقتحام المدرسة وقاموا بتحطيم زجاج البوابة الحديدية للمدرسة وإستدعت إدارة المدرسة قوات الشرطة وعلى الفور انتقلت قوات مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة الى المدرسة وقامت بتأمين المدرسة حتى انتهاء اللجنة وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما قام طالب بالصف الأول الثانوى بمدرسة كفر البطيخ التجارية بتمزيق ورقة الامتحان بمادة المحاسبة المالية.

وتلقت غرفة عمليات التربية والتعليم، إخطارا من إدارة كفر البطيخ التعليمية بقيام الطالب " عبد السلام محمد عبد السلام " بالصف الأول الثانوى بتمزيق ورقة الامتحان .

وتم تحرير محضر رقم 1 لسنة 2017 حصر امتحانات ادارة كفر البطيخ التعليمية للتحقيق فى تلك الواقعة.