أخبار عاجلة

«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تسمم ربة منزل نتيجة تناولها مبيد حشرى عن طريق الخطأ بمركز دشنا

Google+ Print
تسمم ربة منزل نتيجة تناولها مبيد حشرى عن طريق الخطأ بمركز دشنا تسمم ربة منزل نتيجة تناولها مبيد حشرى عن طريق الخطأ بمركز دشنا

>قنا – وائل محمد

أصيبت ربة منزل بتسمم نتيجة تناول مبيد حشرى يتم إستخدامه فى الزراعة، عن طريق الخطأ، بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وعلى الفور تم نقلها لمستشفى قنا العام.

 

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد عصام جلال مأمور مركز قنا، بوصول ربة منزل تدعى سماح .ف 22 سنة ربة منزل إلى مستشفى قنا العام، مصابة بحالة تسمم نتيجة تناول مبيد حشرى عن طريق، وأكد زوجها خلال المحضر أن زوجته شعرت بإعياء بعد تتناول وجبة العشاء، وأن تناولت المبيد الحشرى عن طريق الخطأ وشعرت بحالة أعياء شديدة وقىء.

 

تحرر محضر بالواقعة، فيما أخطر العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات والتى طلبت إجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365