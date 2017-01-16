تسمم ربة منزل نتيجة تناولها مبيد حشرى عن طريق الخطأ بمركز دشنا

قنا – وائل محمد

أصيبت ربة منزل بتسمم نتيجة تناول مبيد حشرى يتم إستخدامه فى الزراعة، عن طريق الخطأ، بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وعلى الفور تم نقلها لمستشفى قنا العام.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد عصام جلال مأمور مركز قنا، بوصول ربة منزل تدعى سماح .ف 22 سنة ربة منزل إلى مستشفى قنا العام، مصابة بحالة تسمم نتيجة تناول مبيد حشرى عن طريق، وأكد زوجها خلال المحضر أن زوجته شعرت بإعياء بعد تتناول وجبة العشاء، وأن تناولت المبيد الحشرى عن طريق الخطأ وشعرت بحالة أعياء شديدة وقىء.

تحرر محضر بالواقعة، فيما أخطر العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات والتى طلبت إجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة.