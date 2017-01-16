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الجامعة الأمريكية تستضيف أول بث مباشر للجمهور لعرض «روميو وجولييت»

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الجامعة الأمريكية تستضيف أول بث مباشر للجمهور لعرض «روميو وجولييت» الجامعة الأمريكية تستضيف أول بث مباشر للجمهور لعرض «روميو وجولييت»

الجامعة الأمريكية

(أ.ش.أ)

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أول بث مباشر ذو جودة عالية “بؤ”، لجمهور لأوبرا “متروبوليتان”، للعرض الشهير “روميو وجولييت”، يوم السبت المقبل، في الحرم الجامعي بالقاهرة الجديدة.

وتحكي قصة العرض، التي قام باقتباسها تشارلز جونود عن قصة روميو وجوليت، وأخرجها جياناندريا نوسيدا، عن الخلاف المستمر بين عائلتي مونتاجيو وكابوليت، والحب المحرم بين أبنائهم “روميو وجولييت”، وذلك باللغة الفرنسية.

وقال جون بابوكيس، مدير برنامج الموسيقى في قسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي سيقوم بتقديم بعض الكلمات الافتتاحية قبل بداية العرض، إن عرض روميو وجولييت ذا لغة خاصة ويتمتع أيضا بلغة موسيقية فريدة وأسلوب متميز في العرض، مشيرًا إلى أن الشاشة والصوت الجديدين بمسرح ملك جبر للفنون بالحرم الجامعي سيجعلان العرض مميزا بشكل ملحوظ.

وأوضح، أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة هي المكان الذي يمكن أن يصبح ملتقى لمجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي من خلال التركيز على موارد الجامعة المتوفرة ويعد فريدا من نوعه في والشرق الأوسط.

ويشار إلى أنه على الرغم من أن هذا العرض هو الرابع من نوعه لأوبرا متروبوليتان بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، هذا العام الدراسي، إلا أنه يعد العرض الأول المتاح للجمهور والذي يزيد من تعزيز دور الجامعة الأمريكية بالقاهرة كمركز ثقافي لمجتمع القاهرة الجديدة.

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