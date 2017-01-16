ترامب: 35% رسوما على السيارات الألمانية.. وبرلين ترد: اصنعوا أفضل منا

حذر الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، شركات السيارات الألمانية، ومنها “بى إم دبليو”، من أنه سيفرض رسوما تبلغ 35% على السيارات التى تدخل السوق الأمريكية.

وفى مقابلة مع صحيفة “بيلد”، حسب ما نشرت “روسيا اليوم”، انتقد ترامب شركات السيارات الألمانية مثل “بى إم دبليو”، و”دايملر”، و”فولكس فاجن” لأنها لا تنتج عددا أكبر من السيارات فى الولايات المتحدة.

وقال ترامب: “إذا أردتم تصنيع سيارات حول العالم فأتمنى لكم حظا وافرا، ويمكن تصنيع سيارات للولايات المتحدة، ولكن كل سيارة ستدخل الولايات المتحدة ستسدد ضريبة 35%”. وتابع: “أقول لـ بى إم دبليو إذا كانوا يبنون مصنعا فى المكسيك ويعتزمون بيعها فى الولايات المتحدة دون ضريبة 35% فلتنسوا الأمر”.

ومن جانبها ردت برلين على كلمات ترامب برفض وزير الاقتصاد الألمانى، سيغمار جابرييل، تهديد ترامب برفع الرسوم الجمركية، وقال: “إن مثل هذه التعريفات ستجعل قطاع صناعة السيارات الأمريكية أسوأ وأضعف وأكثر تكلفة”.

وردا على اتهام ترامب لشركات صناعة السيارات الألمانية بأنها غير منصفة كون عدد السيارات الألمانية المتواجدة فى الولايات المتحدة أكثر من عدد السيارات الأمريكية التى تتواجد فى ألمانيا، قال جابرييل: “إن الولايات المتحدة بحاجة لتصنيع سيارات بمواصفات أفضل”، و”اصنعوا سيارات أفضل منا”.

ومن جانبه قال ماتياس فيزمان، رئيس اتحاد مصنعى السيارات فى ألمانيا: “إن شركات السيارات الألمانية رفعت إنتاج السيارات الخفيفة فى الولايات المتحدة 4 أضعاف خلال السنوات الـ7 الماضية”.

وأضاف رئيس اتحاد مصنعى السيارات فى ألمانيا فى بيان: “على المدى الطويل ستضر الولايات المتحدة نفسها إذ فرضت رسوما جمركية أو قيودا تجارية أخرى، إذ إن شركات السيارات الألمانية توظف نحو 33 ألف عامل فى الولايات المتحدة إلى جانب نحو 77 ألف عامل لدى موردى السيارات الألمانية”.

وقبل ألمانيا، حذر ترامب بكين بفرض رسوم جمركية بواقع 45% على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، فى حال عدم عدولها عن سياسة خفض قيمة اليوان بهدف تعزيز الصادرات.