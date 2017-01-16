أخبار عاجلة

«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«المغازي»: توقيع رئيس الوزراء المصري على اتفاقية ترسيم الحدود باطل

Google+ Print
«المغازي»: توقيع رئيس الوزراء المصري على اتفاقية ترسيم الحدود باطل «المغازي»: توقيع رئيس الوزراء المصري على اتفاقية ترسيم الحدود باطل

الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، اليوم، إن الدستور المصري الجديد يتحدث فى المادة 190 على أن مجلس الدولة وحده هو من يختص فى الفصل في المنازعات الإدارية، بما يعني أنه لايحق للقضاء العادي ولا يحق للمحكمة الدستورية التدخل، لأن اختصاصاتها ورد علي سبيل الحصر ليس من بينها نظر تلك المنازعات، وذلك فى إشارة إلى حكم الإدارية العليا فى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، والخاصة بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأضاف المغازي، خلال حواره عبر برنامج ساعة من مصر على شاشة الغد، تقديم الإعلامي خالد عاشور، أن المحكمة الإدارية العليا من شأنها واختصاصها، وحقها نظر المعاهدات والإتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن المحكمة الإدارية نظرت الإتفاقية شكلاً وموضوعًا، لافتاً إلى أنه ليس من حق رئيس الوزراء المصري التوقيع وفقًا للمادة 151 من الدستور، حيث تتحدث عن حق رئيس الجمهورية فى القيام بتوقيع المعاهدات، وهو لم يحدث، مما يعني أن توقيع رئيس الوزراء هو باطل، وتوقيع مثل هذه الإتفاقيات التي تتعلق بالحدود لا يجوز فيه التفويض لأنه سيترتب عليه أموراً تتعلق بأرض وحدود وسيادة، وهو اختصاص للرئيس.

وأشار المغازي، إلى أنه لايوجد أي اتفاقية أو وثيقة تقول أن سلمت مصر الجزيرتين لحمايتهما لحين استردادهما، لافتاً إلى أن أي اتفاقية لا قيمة لها إلا بعد تصديق برلمانات الدول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط