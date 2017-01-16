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«أبو حامد»: البرلمان المصري صاحب الاختصاص فى نظر المعاهدات الدولية

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«أبو حامد»: البرلمان المصري صاحب الاختصاص فى نظر المعاهدات الدولية «أبو حامد»: البرلمان المصري صاحب الاختصاص فى نظر المعاهدات الدولية

محمد أبو حامد

قال عضو مجلس النواب المصري محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم ، مساء اليوم، إن البرلمان عبر رئيسه الدكتور على عبد العال، أكد فى أكثر من مناسبة على احترامه التام لأحكام القضاء، لكن قضية اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أو ما يعرف بجزيرتي تيران وصنافير هي قضية دستورية بالدرجة الأولى، ومن حدد اختصاص النظر والفصل فى الإتفاقيات والمعاهدات الدولية هو الدستور، ولايملك البرلمان أن يتنازل بأي شكل عن حقه الدستوري، مع احترامه التام لأحكام القضاء فى إشارة إلى حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وأضاف أبو حامد، خلال حواره عبر الفقرة على شاشة الغد الاخبارية، تقديم الإعلامي خالد عاشور، أن مصر عندما وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل لجأ بعض المواطنين للقضاء، والمحكمة رفضت لعدم الإختصاص، لافتاً إلى أن هناك دعوة قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للبت فى اختصاص القضاء الإداري من عدمه فى نظر تلك القضية.

وأوضح أبو حامد، أن المصرية قدمت للبرلمان كل الأوراق والمستندات الداعمة لموقفها، والحكم القضائي الصادر اليوم سيرسل للبرلمان بكل تفاصيله، على أن يدرس النواب الموقف مع حق البرلمان دستوريًا وقانونيًا مازال قائمًا، مشددًا على أنه مع وجود دستور جديد وممارسة الأحكام الدستورية للمرة الأولي من الوارد أن يحدث ارتباك.

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