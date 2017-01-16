موجز أخبار الساعة 10.. السيسى يرأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار اليوم، على رأسها السيسى يرأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار، وفيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة العاشرة مساء.

قال أبو النجا المحرزى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين إن قيد الدكتور محمد البرادعى بنقابة المحامين ساقط بقوة القانون، مضيفا أنه تم قيد البرادعى بطريقة غير صحيحة، وتم مجاملة كونه آنذاك نائبا لرئيس الجمهورية.

حقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 31-29، فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس العالم المقامة حالياً فى فرنسا، وتستمر حتى 29 يناير الجارى.

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عددًا من صور حفل زفاف النجمين عمرو يوسف وكندة علوش.

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار فى حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول صدقى صبحى، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، ووزير العدل المستشار عادل عبد الرحيم، ووزير المالية عمرو الجارجى، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الاثنين، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة، والمدونون على المواقع.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الجيش والشرطة يدفعون يوميًّا الثمن فى مواجهة الإرهاب، من أرواح ودماء أبنائهم، لافتًا إلى أن ما ذكرته مواقع التواصل الاجتماعى فيما يخص حادث سيناء الأخير، وطريقة تصفية الإرهابيين المتورطين فى الحادث، عارٍ تماما من الصحة.

وصل، منذ قليل وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، والنجم يحيى الفخرانى، والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، والمطرب ريكو، وهند عاكف، والأب بطرس دانيال رئيس المركز القومى للسينما، وسما المصرى، إلى مسجد الشرطة بمنطقة الدراسة لتقديم واجب العزاء فى وفاة الفنانة الكبيرة كريمة مختار.

توافد الفنانون والإعلاميون على عزاء الفنانة الراحلة كريمة مختار المقام بمسجد الشرطة فى منطقة الدراسة، حيث يتلقى العزاء الإعلامى معتز الدمرداش وشقيقاه وباقى أفراد عائلته، ووصل منذ قليل النجم أحمد السقا والداعية عمرو خالد والفنانة لبلبة والإعلامى عمرو الليثى.

شن أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان، والرئيس المعزول محمد مرسى، قائلاً: إن الجماعة ومرسى سقطوا فى قاع الخيبة والخسارة".

شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هجومًا حادًا على البرنامج الكوميدى الشهير "Saturday Night Live" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، واصفًا البرنامج بــ"الأسوأ" وأنه غير مضحك.

فى الجزء الثانى من حوار الرئيس عبدالفتاح السيسى لرؤساء تحرير الصحف القومية اليوم، الاثنين، أكد الرئيس وجود تعديل وزارى قريب لتصويب الأخطاء وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات قائلا : " تعديل وزارى قريب وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه"

أعلن نادي الزمالك عن القائمة الأفريقية لفريق الكرة التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم استعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وتضم القائمة 21 لاعبا.

فشل المنتخب الإيفوارى حامل لقب كأس الأمم الأفريقية فى تحقيق الفوز بأول مباراة له فى البطولة أمام توجو، والتى جمعت بينهما على ملعب "أوييم" فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، واكتفى بالتعادل معه سلبياً.

تمكن تنظيم داعش، اليوم الاثنين، من عزل مطار دير الزور العسكرى عن باقى الأحياء تحت سيطرة قوات النظام فى المدينة الواقعة فى شرق سوريا، وفق ما أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان ومصدر عسكرى سورى لوكالة فرانس برس.

قال صندوق النقد الدولى إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد غد الأربعاء لإطلاق تقرير الخبراء عن مصر والوثائق المتعلقة باتفاقية القرض الممتد الذى تم توقيعها فى فمبر الماضى لإتاحة 12 مليار دولار لمصر خلال 3 سنوات.

فى الجزء الثانى من حوار الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رؤساء تحرير الصحف القومية اليوم، الاثنين، أكد الرئيس وجود تعديل وزارى قريب لتصويب الأخطاء وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات قائلا : " تعديل وزارى قريب وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه"

تعد الإكوادور، هذه الدولة اللاتينية التى تطل على المحيط الهادى، بلد لافتة للنظر، كون شعبها يعيش فى سلام رغم تعرضه لأزمات اقتصادية وقربه من دولتين عانتا من نزاع مسلح، بالإضافة إلى تركيزها على التعليم والصحة كوسيلة لتطوير الاقتصاد واتخاذها قرارات مالية جريئة.

أثار أعضاء مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، عددًا من الملفات الأمنية المتعلقة بأهالى المنطقة، إذ طالبوا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن ما تشهده سيناء، وإخلاء سبيل أبنائها المحتجزين من غير المتورطين فى أحداث عنف، لكنهم أقروا فى الوقت نفسه بأن قوات الأمن تتعرض لعمليات "خسيسة" تستهدفهم وتهدد أمن مصر ومصالحها الحيوية.