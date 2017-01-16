مايكروسوفت تؤكد قدوم خاصية Game Mode مع تحديث Windows 10 Creator

قبل بضعة أسابيع، تم تسريب نسخة تجريبية حديثة من نظام Windows 10 تشمل ميزة جديدة تدعى ” وضع اللعب | Game Mode “. وتهدف شركة مايكروسوفت من خلال هذه الميزة تحسين أداء الألعاب على حواسيب Windows 10 من خلال توفير بعض التحسينات البرمجية مع هذه الميزة. والآن أكدت لنا شركة مايكروسوفت أنها ستقوم بتضمين ميزة Game Mode في تحديث Windows 10 Creator المقبل في غضون أسابيع القليلة. وفي نفس الوقت، أكدت لنا الشركة أيضا بعض الميزات الإضافية الأخرى التي ستركز على الألعاب.

في تدوينة منشورة على مدونة Xbox الرسمية، أوضح رئيس قسم هندسة منصة Xbox في شركة مايكروسوفت السيد Mike Ybarra بأن الشركة تعمل على تحسين الطرق التي يمكن بها للمستخدمين البقاء على إتصال مع أصدقائهم على Xbox Live من خلال تسهيل التواصل مع الناس الذين يهتمون بهم على الشبكة الإجتماعية الأخرى. وأوضح كذلك بأنه تم إضافة التحديثات Activity Feed ليتمكن المستخدمين من التواصل ومشاركة الأحداث مع أصدقائهم في مجال الألعاب.

وفي نفس الوقت، أوضح السيد Mike Ybarra بأنه سيتم إضافة ميزة جديدة تدعى Game Mode لتحديث Windows 10 Creator، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن المشتركين في برنامج Windows Insider سيبدأون برؤية بعض العناصر البصرية الخاصة بميزة Game Mode هذا الأسبوع وأن النسخ التجريبية القادمة من تحديث Windows 10 Creator ستتضمن كافة عناصر هذه الميزة.

رؤية مايكروسوفت لخاصية Game Mode هي تحسين حواسيب Windows 10 لرفع مستوى الأداء أثناء اللعب. للآسف، لم تكشف لنا شركة مايكروسوفت عن الكثير من المعلومات حول هذه الميزة في الوقت الراهن، ولكن وعدتنا بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول كيفية عملها في المستقبل القريب.