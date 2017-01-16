هالة خليل..معلقة على حكم «تيران وصنافير»: مبروك على مصر والمصريين‎

علقت المخرجه هاله خليل على الحكم الصادر، اليوم، من المحكمعه الإدارية العليا،والخاص بمصرية جزيرتى “تيران وصنافير”،والذى وصفته بالجول الحاسم.

وعلقت هالة، على الحكم،وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك ” جون حاسم للمباراة دخله هداف الفريق المصري في فريق حكومته بعد مباراه سيسجلها التاريخ كأحد اهم المباريات اللي لعبها الشعب المصري ، وبنقول لفريق حكومه شريف اسماعيل وجمهوره هارد لك المره دي”.

وأضافت ” ونتمني ان أداؤه في المباريات القادمة يكون اكثر احترافيه خصوصا لما يلعب مع فريق بيضم لعيبه مهمين زي خالد علي ومالك عدلي وطارق العوضي وعلي أيوب وعصام الإسلامبولي وحامد جبر ومعصوم مرزوق وغيرهم ولما يكون ورا الفريق ده جمهور كبير زي الشعب المصري . مبروك علي مصر وعلي المصريين وعقبال المباريات القادمة”.