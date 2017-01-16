أخبار عاجلة

«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الحكومة تحسم الجدول المُثار حول علاوة الـ80% للمعاشات تعرف على حقيقة الأمر

  • مصر
  • 256
Google+ Print
الحكومة تحسم الجدول المُثار حول علاوة الـ80% للمعاشات تعرف على حقيقة الأمر الحكومة تحسم الجدول المُثار حول علاوة الـ80% للمعاشات تعرف على حقيقة الأمر

أكدت وزارة التضامن برئاسة وزيرة التضامن الدكتورة “غادة والي” على أنه لا يوجد أدنى صحة على الأنباء التي تمت تداولها في الفترة الأخيرة، بشأن صدور حكم قضائي بمنح علاوة نسبتها 80% على المعاشات، بالإضافة إلى الأجر الأساسي، مشيرة إلى أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، وأنه لم يتم إصدار حكم قضائي حول هذا الشأن على الإطلاق.

حقيقة زيادة المعاشات

وأشارت “غادة والي” وزيرة التضامن الاجتماعي على أن ما تم صدوره من مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري ما هو إلا مجرد تقرير منهما، وقد أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن هذا التقرير يشتمل على أمرين فقط، وهما عبارة عن:

  • الأمر الأول: عدم تقبل الدعوى المرفوعة شكليًا على من لا يحمل صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول.
  • الأمر الثاني: تقبل الدعوى شكليًا، والعمل على إلغاء القرار من جهة الإدارة السلبي، وعدن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يترتب عليه الآثار الناتجة من تسوية المعاش من خلال إضافة 80%، من 5 علاوات إلى الأجر، من دون حكم قضائي.

وأكدت الهيئة على أنها لا تمانع من صرف العلاوات على المعاش، ولكنها تلتزم بتنفيذ القانون المصحح، والذي يقرر عدم صرف العلاوات على المعاش منذ صدور هذا القرار في عام 2006.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي