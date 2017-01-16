الأهلى يقرر التصعيد ضد اتحاد الطائرة بعد الاستبعاد من البطولة العربية

كتب محمد عراقى

قرر مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود طاهر اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد اتحاد كرة الطائرة بعد اتخاذ الأخير قراراً بعدم مشاركة فريق الكرة الطائرة للنادى الأحمر في البطولة العربية، وتمثيل مصر خلال هذه المنافسات التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17فبراير وحتى مطلع مارس القادم.

وأكد مسئولو الأهلى أن اتحاد الكرة الطائرة تراجع عن قراره بمشاركة الأهلى بشكل مفاجئ رغم إلحاح الاتحاد على الإدارة الحمراء بضرورة المشاركة وتمثيل مصر مع طلائع الجيش ، وذلك من خلال إرسال خطابين رسميين بتاريخي 21 ديسمبر الماضي و17بناير الجاري ، وهو الأمر الذي دفع ادارة الاهلي للاستجابة لطلب الاتحاد لإنقاذ الموقف وإرسال خطاب رسمي بالموافقة ، إلا أنهم فوجئوا بعد ذلك باختيار الزمالك للمشاركة في البطولة.

ويستعد الأهلي لتصعيد الأمر، خاصة وأن هناك اتجاها داخل المجلس بالرد على اتحاد الطائرة ، وذلك بعد عقد اجتماع ودي بين اعضاء المجلس قبل الإعلان على سبيل التصعيد.