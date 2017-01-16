فيس بوك يحارب الأخبار الكاذبة والبداية من ألمانيا

تبدأ شركة فيس بوك للعام الجديد بالحرب على الأخبار الكاذبة التي يتم نشرها على هذه الشبكة الإجتماعية التي من السهل أن تنتشر وتحصد الكثير من الزيارات عكس محرك بحث جوجل الذي تحتاج المواقع إلى بناء الثقة معه لتتصدر نتائج البحث وإن كانت بعض الأخبار الكاذبة تظهر في صدارة العناوين الإخبارية.

الشركة الأمريكية أعلنت أنها ستبدأ العديد من الإجراءات التي لا تزال تفكر فيها لمحاربة الأخبار الكاذبة وبداية من ألمانيا المقبلة على الإنتخابات البرلمانية، و بالطبع ستشهد هذه الانتخابات المصيرية في ظل الوضع السيء الذي يعيشه الإتحاد الأوروبي و الرهانات الكبيرة الكثير من الأخبار الملفقة لدعم جهة على أخرى في الإنتخابات.

وقالت الشركة أنها ستظهر كل الأخبار لكن بالنسبة للمواقع الغير الموثوقة فسيظهر على الأرجح تحذير للمتابعين أنه موقع غير موثوق به وستظهر روابط لأخبار بديلة أو قريبة وهذه واحدة من الأفكار التي تنوي الشركة تطبيقها.

كما أنها ستوفر للمستخدمين الإبلاغ عن أي خبر مشبوه ينتشر، ليقوم فريق العمل بمراجعة المحتوى وإن كان من الصعب للغاية السيطرة على الملايين من الروابط التي تنتشر يوميا على الشبكة الإجتماعية.

ولم تخفي فيس بوك الإقرار بصعوبةالمهمة لكن على كل حال سيكون مفيدا القضاء على الأخبار الكاذبة وإن كان هذا الإجراء قد يقيد نشر الروابط على الشبكة الاجتماعية.