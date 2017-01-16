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أستاذ قانون :سلطات الدولة ملزمة بحكم الجزيرتين.. وعلى البرلمان ألا يورط نفسه

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أستاذ قانون :سلطات الدولة ملزمة بحكم الجزيرتين.. وعلى البرلمان ألا يورط نفسه أستاذ قانون :سلطات الدولة ملزمة بحكم الجزيرتين.. وعلى البرلمان ألا يورط نفسه

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، يتطلب إسدال الستار عن قضية ترسيم الحدود نهائيا دون جدال أو مناقشة.

وأضاف “كبيش”، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” الذى يقدمه الإعلامى هيثم سعودى، عبر فضائية “المحور”، أن جميع سلطات الدولة ملزمة بهذا الحكم، وأى جدل بهذا الأمر فهو من قبيل العبث ومسيء لهم.

واعتبر أن مناقشة قضية ترسيم الحدود بالبرلمان توريط للمسئولين، لافتاً إلى أن صدور حكم القضاء الإدارى واجب النفاذ ولا يجب أن يورط البرلمان نفسه فى مناقشة اتفاقية الترسيم.

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإدارى” ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والمملكة العربية ، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.

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