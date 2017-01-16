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تعديل وزاري خلال أسبوعين يشمل 11 وزير ودمج 4 وزرات

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تعديل وزاري خلال أسبوعين يشمل 11 وزير ودمج 4 وزرات تعديل وزاري خلال أسبوعين يشمل 11 وزير ودمج 4 وزرات

المهندس شريف إسماعيل،

أكد الرئيس عبدالفتاح فى الجزء الثاني من  حواره لرءساء تحرير الصحف القومية ان هناك تعديل وزاري سيصدر خلال ايام أو اسابيع على الأكثر .

وفى نفس السياق كشفت مصادر حكومية أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، انتهى بالفعل منذ ما يقرب من أسبوعين من المناقشات واللقاءات المتعلقة بالتعديل الوزارى المرتقب أول فبراير المقبل، وأن رئيس الجمهورية سيرفع للبرلمان الأسماء المرشحة للوزارات الجديدة خلال الأيام القادمة تمهيدا للتصويت عليها.

وأضافت المصادر، أنه وفقا للدستور فإن التعديل الوزارى بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ثم يتم رفعه لمجلس النواب للتصويت عليه فى جلسته العامة.
> وتوقعت المصادر، أن يكون أبرز الراحلين من الحالية من الوزراء ، هم وزراء التربية والتعليم والثقافة والاثار والقوى العاملة ، والبيئة والزراعة ، واثنين من وزراء المجموعة الاقتصادية كماا توقعت دمج وزراتي الثقافة والأثار .
> وأوضحت أن اختيار المرشحين الجدد تم وفق عدد من المحاور من بينها الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة الملفات المتعلقة بكل قطاع.
> كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن في الجزء الثاني من حواره لرؤساء تحرير الصحف القومية، وجود تعديل وزارى قريب لتصويب الأخطاء وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات، قائلا: ” تعديل وزارى قريب وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه”.

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