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صندوق النقد الدولى يكشف تفاصيل اتفاقية قرض مصر وتقرير الخبراء الأربعاء

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صندوق النقد الدولى يكشف تفاصيل اتفاقية قرض مصر وتقرير الخبراء الأربعاء صندوق النقد الدولى يكشف تفاصيل اتفاقية قرض مصر وتقرير الخبراء الأربعاء

صندوق-النقد-الدولي

قال صندوق النقد الدولى إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد غد الأربعاء لإطلاق تقرير الخبراء عن والوثائق المتعلقة باتفاقية القرض الممتد الذى تم توقيعها فى فمبر الماضى لإتاحة 12 مليار دولار لمصر خلال 3 سنوات.

ووفقا لرسالة بالإنجليزية من الصندوق بالبريد الالكترونى، سيجيب كريس جارفيس، رئيس بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولى، عن أسئلة الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام فى المؤتمر الذى يعقد الأربعاء عبر الانترنت.

ويستعد مجلس النواب لاستلام اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى الأسبوع المقبل، وفقاً لما قاله النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى ضوء اتصال له مع وزير المالية عمرو الجارحى، على خلفية عدد من طلبات الاحاطة التى قدمها النواب اعتراضاً منهم على عدم تقديم الاتفاقية، رغم مرور ما يزيد عن شهرين على الحصول على الشريحة الأولى من القرض.

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