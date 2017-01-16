أخبار عاجلة

«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

لطلاب الثانويه العامه.. بالفيديو تعرف على كيفية تسجيل استمارة الامتحانات

  • مصر
  • 231
Google+ Print
لطلاب الثانويه العامه.. بالفيديو تعرف على كيفية تسجيل استمارة الامتحانات لطلاب الثانويه العامه.. بالفيديو تعرف على كيفية تسجيل استمارة الامتحانات

مع اقتراب بدايه امتحانات الثانويه العامه التى يحدث فيها الكثير من القلق داخل اروقه وزاره التربيه والتعليم بسبب حلات العش المتوقعه داخل لجان الامتحانات تحاول الوزاره جاهده السيطره على حلات الغش التى تحدث كل عام فى امتحانات الثانويه العامه، حيث طرحت الوزاره وبشكل رسمى خلال الايام القليله الماضيه طريقه البوكليت التى تحد من ظاهر الغش الجماعى التى تحدث كل عام وتسريب امتحانات بعض المواض.

وهذا بالفعل ما حدث خلال العام الماضى حيث قامات احدى الصفحات على مموقع التواصل الاجتماعى بنشر عدد من الامتحانات الخاصه ببعض المواد لطلبه الثانويه العامه، مما اثر ضجه كبيره خلال هذه الفتره واتهام وزاره التربيه والتعليم بأنها غير قادره على الحفاظ على سريه الامتحانات.

وفى هذا الصدد صرح مصدر فى وزاره التربيه والتعليم ان جميع امتحانات الثانويه العامه هذا العام التى ستجرى بطريقه البوكليت كما اشار المصدر، وسيتم طبع جميع الامتحانات فى المطابع السياديه للدولله للحفاظ على سريه الامتحانات التامه.

وفى خطوه اخرى قامت وزاره التربيه والتعليم بفتح التسجيل استمارة الامتحانات لهذا العام على الموقع الخاص بالوزاره، ونتلو لكم الخطاوات الهام التى يجب اتباعها فى ملئ استمارة الامتحانات لجميع الطلاب من خلال الفيديو التالى والخطوات التى يجب اتباعها عند كتابه البينات الخاصه بالطلاب.

1ـ يتوجه الطالب إلى المدرسة التابع لها للحصول على الرقم السرى والبريد.

2ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم بوابة الثانوية العامة.

3ـ يقوم الطالب بإدخال الكود وكلمة السر الخاصة به.

4ـ يضغط الطالب على تسجيل الدخول ويكتب الرقم السرى.

5ـ يقوم بمراجعة البيانات التى يمكن التعديل فيها مثل الرقم القومى واسمه والشعبة والتخصص.

6ـ حالة اكتشافه خطأ يجب الرجوع إلى المدرسة للتعديل قبل حفظ الاستمارة.

7ـ يجب إدخال البيانات المطلوبة كاملة ويمكن التعديل للبيانات التى بجانبها علامة.

8ـ يجب على الطالب تحديد محافظته وقسم الشرطة أو المركز التابع له ومهنة الوالد.

9ـ للطالب إمكانية تعديل اللغة الأولى والثانية قبل الضغط على”حفظ”ثم يتم الضغط على “طباعة التقرير“.

10ـ للطالب إجراء أى تعديل للبيان بعد حفظ الاستمارة، ولكن من خلال مسئول المعلومات بالمدرسة، وذلك لمرة واحدة فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور