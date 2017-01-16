لطلاب الثانويه العامه.. بالفيديو تعرف على كيفية تسجيل استمارة الامتحانات

سمر العشري

مع اقتراب بدايه امتحانات الثانويه العامه التى يحدث فيها الكثير من القلق داخل اروقه وزاره التربيه والتعليم بسبب حلات العش المتوقعه داخل لجان الامتحانات تحاول الوزاره جاهده السيطره على حلات الغش التى تحدث كل عام فى امتحانات الثانويه العامه، حيث طرحت الوزاره وبشكل رسمى خلال الايام القليله الماضيه طريقه البوكليت التى تحد من ظاهر الغش الجماعى التى تحدث كل عام وتسريب امتحانات بعض المواض.

وهذا بالفعل ما حدث خلال العام الماضى حيث قامات احدى الصفحات على مموقع التواصل الاجتماعى بنشر عدد من الامتحانات الخاصه ببعض المواد لطلبه الثانويه العامه، مما اثر ضجه كبيره خلال هذه الفتره واتهام وزاره التربيه والتعليم بأنها غير قادره على الحفاظ على سريه الامتحانات.

وفى هذا الصدد صرح مصدر فى وزاره التربيه والتعليم ان جميع امتحانات الثانويه العامه هذا العام التى ستجرى بطريقه البوكليت كما اشار المصدر، وسيتم طبع جميع الامتحانات فى المطابع السياديه للدولله للحفاظ على سريه الامتحانات التامه.

وفى خطوه اخرى قامت وزاره التربيه والتعليم بفتح التسجيل استمارة الامتحانات لهذا العام على الموقع الخاص بالوزاره، ونتلو لكم الخطاوات الهام التى يجب اتباعها فى ملئ استمارة الامتحانات لجميع الطلاب من خلال الفيديو التالى والخطوات التى يجب اتباعها عند كتابه البينات الخاصه بالطلاب.

1ـ يتوجه الطالب إلى المدرسة التابع لها للحصول على الرقم السرى والبريد.

2ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم بوابة الثانوية العامة.

3ـ يقوم الطالب بإدخال الكود وكلمة السر الخاصة به.

4ـ يضغط الطالب على تسجيل الدخول ويكتب الرقم السرى.

5ـ يقوم بمراجعة البيانات التى يمكن التعديل فيها مثل الرقم القومى واسمه والشعبة والتخصص.

6ـ حالة اكتشافه خطأ يجب الرجوع إلى المدرسة للتعديل قبل حفظ الاستمارة.

7ـ يجب إدخال البيانات المطلوبة كاملة ويمكن التعديل للبيانات التى بجانبها علامة.

8ـ يجب على الطالب تحديد محافظته وقسم الشرطة أو المركز التابع له ومهنة الوالد.

9ـ للطالب إمكانية تعديل اللغة الأولى والثانية قبل الضغط على”حفظ”ثم يتم الضغط على “طباعة التقرير“.

10ـ للطالب إجراء أى تعديل للبيان بعد حفظ الاستمارة، ولكن من خلال مسئول المعلومات بالمدرسة، وذلك لمرة واحدة فقط.

شبكةعيونالإخبارية

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