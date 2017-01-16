أخبار عاجلة

«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: عرض قائمة المرشحين للتعديل الوزارى المرتقب على البرلمان قريبا

Google+ Print
مصادر: عرض قائمة المرشحين للتعديل الوزارى المرتقب على البرلمان قريبا مصادر: عرض قائمة المرشحين للتعديل الوزارى المرتقب على البرلمان قريبا

>كتبت هند مختار

كشفت مصادر حكومية مسئولة، لـ"اليوم السابع"، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، انتهى بالفعل منذ ما يقرب من أسبوعين من المناقشات واللقاءات المتعلقة بالتعديل الوزارى المرتقب أول فبراير المقبل، وأن رئيس الجمهورية سيرفع للبرلمان الأسماء المرشحة للوزارات الجديدة خلال الأيام القادمة تمهيدا للتصويت عليها.

وأضافت المصادر، أنه وفقا للدستور فإن التعديل الوزارى بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ثم يتم رفعه لمجلس النواب للتصويت عليه فى جلسته العامة.

 

وتوقعت المصادر، أن يكون أبرز الراحلين من الحالية من الوزراء ، هم وزراء التربية  والتعليم والثقافة والاثار والقوى العاملة ، والبيئة والزراعة ، واثنين من وزراء المجموعة الاقتصادية .

 

وأوضحت أن اختيار المرشحين الجدد تم وفق عدد من المحاور من بينها الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة الملفات المتعلقة بكل قطاع.

 

 

كان  الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن في الجزء الثاني من حواره لرؤساء تحرير الصحف القومية، وجود تعديل وزارى قريب لتصويب الأخطاء وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات، قائلا: " تعديل وزارى قريب وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه".

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي