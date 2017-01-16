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خبير دستورى: الحكومة ألقت كرة اللهب بعيدا عنها بإرسال ترسيم الحدود للبرلمان

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خبير دستورى: الحكومة ألقت كرة اللهب بعيدا عنها بإرسال ترسيم الحدود للبرلمان خبير دستورى: الحكومة ألقت كرة اللهب بعيدا عنها بإرسال ترسيم الحدود للبرلمان

>كتب أيمن رمضان

قال صابر عمار، الخبير الدستورى، إنه بعد صدور حكم نهائى فى تعيين الحدود البحرية بين والسعودية، والتأكيد على أن جزيرتى" تيران وصنافير" مصريتان، يوجب عدم عرضها على البرلمان، موضحاً أن حكومة المهندس شريف إسماعيل أرسلت الاتفاقية للبرلمان لكى ترمى كرة اللهب عنها بعدما توقعت صدور الحكم ضدها.

 

وأضاف الخبير الدستورى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية النهار ONE "مفيش حجية لهذه الاتفاقية إنها تتعرض على البرلمان من قريب أو من بعيد"، مؤكدا أن البرلمان لا يملك أن يصدر قرارا بشأن الاتفاقية تخالف هذا القرار، كون مصر "دولة قانون".

 


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