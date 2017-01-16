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وزير داخلية الجزائر: وعى الشعب أحبط التهديدات التى تواجهها البلاد

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وزير داخلية الجزائر: وعى الشعب أحبط التهديدات التى تواجهها البلاد وزير داخلية الجزائر: وعى الشعب أحبط التهديدات التى تواجهها البلاد

>(أ ش أ)

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرى نور الدين بدوى أن إفشال وإحباط التهديدات الأمنية التى تواجهها الجزائر من آن لآخر يرجع إلى مستوى وعى الشعب الجزائري.

وقال بدوى - فى تصريحات اليوم الاثنين، فى أول تعليق له على قضية تفكيك تجسس دولية يقودها رعايا من جنسيات أفريقية تعمل لصالح اسرائيل بولاية غرداية - " إن الشعب الجزائرى يملك القدرة على افشال مثل هذه المحاولات الخطيرة التى يمكن أن تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تعمل ليل نهار للتصدى لمثل هذه المحاولات وتسخير كل الإمكانيات للدفاع عن الجزائر ، داعيا الجميع إلى المساهمة فى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

كانت وسائل إعلام جزائرية كشفت عن نجاح أجهزة الأمن الجزائرية فى تفكيك شبكة تجسس دولية تعمل لصالح إسرائيل وبحوزتها معدات حساسة ووسائل اتصال متطورة جدا بولاية غرداية جنوب الجزائر.


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