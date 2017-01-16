سعوديون يردون على الحكم بمصرية تيران وصنافير بدعوات لطرد العمالة المصرية

سمر العشري

بعد الحكم الذى صدر اليوم من المحكمة الادارية العليا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتى حكمت بتأييد الحكم الاول ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ومصرية جزيرتى تيران وصنافير.

فيما رد بعض السعوديون على الحكم الصادر من المحكمة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتدشين هاشتاج “تيران_وصنافير_سعودية”.

واحتوى الهاشتاج على غضب كبير من السعوديين الذين علقوا على الحكم، حيث طالب بعضهم بطرد العمالة المصرية من المملكة العربية السعودية.

بينما طالب البعض الاخر باللجوء للتحكيم الدولى لكى تحصل السعودية على الجزر التى فى رأيهم انها من حقهم.

وانتقد الداعية السعودى “عوض القرنى” ما قاله السياسى الاماراتى “عبد الخالق عبد الله” عندما طالب بأحترام حكم القضاء المصرى.

حيث قال “القرنى” متسائلا : لو حكمت محكمة ايرانية بأن الجزر المتنازع عليها بين ايران والامارات ملكها هل ستحترم الامارات هذا الحكم.

وكتب الاعلامى السعودى عبد الله سالم فى حسابه الشخصى ان تيران وصنافير سعوديتان بمستندات الامم المتحدة منذ عام 1950.

فيما حاول بعض السعوديين احتواء الموقف الراهن وعدم الوقيعة بين الاخوة المصريين والسعوديين وترك الامر للقضاء.

شبكةعيونالإخبارية

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