بهدوء سامسونج تكشف عن هاتفها الذكي Galaxy C7 Pro في الصين

كشفت شركة سامسونج رسميا عن هاتفها الجديد Galaxy C7 Pro عبر موقعها الإلكترونى الرسمى باللغة الصينية ، والتى عرضت من خلاله أبرز المواصفات والمميزات التى يمتلكها الهاتف الذكى الجديد الذى شهد خلال الأشهر الماضية ظهور الكثير من التسريبات عنه / مع العلم ان الهاتف سيكون متاح للحجز المسبق ابتداءً من اليوم بسعر 405 دولار، ويتوفر بثلاث ألوان هي الأزرق الداكن والوردي والذهبي .

يأتى هاتف Galaxy C7 Pro بشاشة بحجم 5.7 بوصة من نوع Super AMOLED ، بدقة وضوح 1920 × 1080 بيكسل، ويضم الهاتف مع معالج Snapdragon 625 ثمانى النواة.

كما يضم الهاتف الذي يأتي بسمك 7.0 ملم و بوزن 172 غرام ذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية 644 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها عن طريق بطاقة تخزين خارجية من نوع microSD.

علاوة على ذلك فإن هاتف Galaxy C7 Pro يحمل كاميرا أمامية وخلفية ميجا 16 بيكسل علما ان الكاميرا الخلفية مزودة بفلاش مزدوج من نوع LED، و كما يشار إلى أن الهاتف مزود بماسح للبصمة بالإضافة إلى دعم الاتصال عبر شبكات الجيل الرابع 4G LTE، وشبكات الواي فاي والبلوتوث.

كما أعلنت الشركة الكورية بأن هاتفها الذكي Galaxy C7 Pro يضم ميزة Always-On display بالإضافة إلى خدمة الدفع Samsung Pay، وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد مارشميلو 6.0 , كما يشار بان الهاتف سيبدأ اطلاقه في الاسواق العالمية ابتداءً من 16.