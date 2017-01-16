قيمة حافز التميز العلمى وحالات الحصول عليه فى قانون الخدمة المدنية

سمر العشري

أقر قانون الخدمة المدنية القانون رقم 81 لسنة 2016 والذى تم العمل به من أول نوفمبر 2016 فى المادة رقم 39 منه بأن يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز التميز العلمى ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومه مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

وأقر قانون الخدمة المدنية بأن يكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر.

25 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط.

50 جنيهاُ شهرياً لمن يحصل على مؤهل عال.

75 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.

100 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

200 جنيهاً شهرياً لمن يحصل لعى درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

وننشر صورة من نص المادة رقم 39 من قانون الخدمة المدنية والخاص بمنح الموظف حافز التميز العلمى وحالات الحصول عليه فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

شبكةعيونالإخبارية

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