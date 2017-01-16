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ضبط 7 متهمين إخوان هاربين من 365 سنه سجن بالمنبا

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ضبط 7 متهمين إخوان هاربين من 365 سنه سجن بالمنبا ضبط 7 متهمين إخوان هاربين من 365 سنه سجن بالمنبا

>المنبا- حسن عبد الغفار

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمركز ديرمواس بجنوب المنيا، من  إلقاء القبض علي 7 متهمين إخوان، هاربين من مجموعة أحكام 365 سنه سجن في قضايا إقتحام منشآت شرطية وعنف وشغب وتظاهر.

كان اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخليه لأمن المنيا، تلقي إخطاراً من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي بالمديرية، بتمكن إدارة البحث الجنائي بمركز ديرمواس، برئاسه المقدم علاء جلال، ومعاونه النقيب علاء البرادعي، من إلقاء القبض علي 7 متهمين إخوان مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا إقتحام مركز شرطه ديرمواس وبنك ونقطه شرطه دلجا ومجلس المدينة، وذلك خلال أحداث العنف التي وقعت عقب فض إعتصامي رابعه والنهضة، وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة بحبسهم 365 سنه من بينهم متهم هارب من 100 سنه سجن.


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مصر 365

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