الحمل آمن للنساء اللاتي يعانين من عيوب خلقية في القلب

وفقا للتوصيات الجديدة لجمعية القلب الأمريكية AHA ، يمكن للمرأة التي تعانى من عيوب خلقية خطيرة في القلب، عادة ما يكون الحمل ناجحا، إلا أنه ينبغي العمل بشكل وثيق مع أطباءهن قبل وأثناء وبعد الحمل.

وقال الباحثون إن الاعتقاد السابق بعدم قدرة السيدات اللاتي يعانين من عيوب خلقية لا يستطعن الإنجاب بات شيئا من الماضي.

فقد أظهرت الدراسات في السنوات الأخيرة أنه عندما خضعت العديد من النساء اللاتي يعانين من عيوب خلقية للمتابعة الطبية الدقيقة قبل وأثناء الحمل، أمكن إنجابهن بسلام دون تعرضهن لمضاعفات سلبية تذكر.

وشدد الباحثون على أهمية الإنجاب في سن مبكرة لمريضات العيوب الخلقية في القلب .