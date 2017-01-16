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كأس العالم لليد.. يحيى الدرع رجل مباراة مصر والبحرين

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كأس العالم لليد.. يحيى الدرع رجل مباراة مصر والبحرين كأس العالم لليد.. يحيى الدرع رجل مباراة مصر والبحرين

> كتبت ندى مجاهد

حصل يحيى الدرع على لقب أفضل لاعب فى مباراة منتخب الفراعنة أمام البحرين فى مونديال فرنسا التى انتهت بفوز الوطنى 31 /29 فى ثالث لقاءاته بالمونديال المقرر أن يستمر حتى يوم 29 يناير الجارى .

ومن المقرر أن يحصل منتخب الفراعنة على راحة من المباريات غدا الثلاثاء قبل مواجهة الأرجنتين الأربعاء المقبل.

كان المنتخب قد فاز على قكر 22-20 وخسر أمام الدنمارك 35-28 .

 

وتضم قائمة منتخب الفراعنة فى هذه البطولة 16 لاعبا وهم كل من: تضم قائمة منتخب لكرة اليد فى المونديال 16 لاعبا وهم: كريم هنداوى وهادى رفعت وكريم أيمن وأحمد خيرى ويحيى الدرع وعبد الرحمن على وإسلام حسن ومحمد هشام بسيونى "مودى" وأحمد الأحمر وممدوح طه وأبو الفتوح أحمد أبو الفتوح "حماصة" ويحيى خالد ومحمد إبراهيم وإبراهيم المصرى ومحمد ممدوح هاشم ومحمد سند.


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مصر 365

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